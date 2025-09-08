На фоне последних обстрелов: украинцев призвали быть готовыми к отключениям света
- Украинцев предупредили о возможном выключении света из-за последних обстрелов, призвав быть готовыми к разным сценариям.
- Гендиректор YASNO Сергей Коваленко советует зарядить гаджеты и план действий, несмотря на отсутствие необходимости в этих мероприятиях.
Как украинскому населению, так и бизнесу следует быть готовыми к различным событиям и возможным сценариям. В частности уже сейчас следует зарядить все возможные гаджеты и иметь хороший план на случай отключений.
О чем предупредили украинцев?
Подобные предупреждения возникают на фоне последних российских обстрелов, пишет 24 Канал со ссылкой на Генерального директора YASNO Сергея Коваленко.
Читайте также Россия атаковала Украину дронами: повреждены энергообъекты и предприятия
Осень немного тревожная пора для энергетиков. Что будет этой осенью, конечно, никто не знает, но, учитывая последние обстрелы особого оптимизма нет,
– написал Коваленко.
Он добавил, что в любом случае, выводы за все предыдущие атаки на украинскую энергетику сделаны. В частности энергетики уже имеют опыт и точно знают, что и как лучше делать в случае атак.
Поэтому пока не расслабляемся и я рекомендую населению и бизнесу тоже готовыми к различным сценариям,
– подчеркнул Сергей Коваленко.
Советы населению пока такие:
- запастись (если еще вдруг не приобрели) пауэрбанками, фонариками, или проверить исправность имеющихся;
- продумать сценарий на случай, если вдруг не будет света определенное время;
- подпитывать все гаджеты и павербанки, чтобы они имели полный заряд;
- держать дома запас воды и пищи, которая быстро не портится.
В то же время бизнесу в Украине рекомендуют:
- провести технический осмотр и проверить свои генераторы и другие установки резервного питания, которые использовались, когда были отключения света;
- подумать о системах бесперебойного питания (ИБП) при необходимости эксперты YASNO могут проконсультировать.
И никакой паники. Надеемся, что оно все нам не понадобится этой осенью, но лучше быть готовыми и ничем не воспользоваться, чем не быть готовыми и паниковать,
– подчеркнул гендиректор YASNO.
Заметьте! В то же время он призвал поддерживать Вооруженные силы, благодарить ПВО, донатить по возможности всем, кто нуждается в помощи.
Что сейчас происходит с украинской энергетикой?
Еще в августе, накануне отопительного сезона, Россия возобновила удары по инфраструктуре. В результате атаки произошли отключения света в некоторых областях страны.
Ночью 8 сентября россияне ударили по объекту тепловой генерации в Киевской области. Из-за этого в регионе зафиксировали перебои с электроэнергией.