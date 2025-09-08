Як українському населенню, так і бізнес слід бути готовими до різних подій і можливих сценаріїв. Зокрема уже зараз слід зарядити усі можливі гаджети та мати гарний план на випадок відключень.

Про що попередили українців?

Подібні попередження виникають на тлі останніх російських обстрілів, пише 24 Канал з посиланням на Генерального директора YASNO Сергія Коваленка.

Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає,

– написав Коваленко.

Він додав, що у будь-якому разі, висновки за усі попередні атаки на українську енергетику зроблені. Зокрема енергетики вже мають досвід і точно знають, що і як краще робити у разі атак.

Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню та бізнесу теж готовими до різних сценаріїв,

– наголосив Сергій Коваленко.

Поради населенню наразі такі:

запастись (якщо ще раптом не придбали) пауербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних; продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час; підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд; тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Водночас бізнесу в Україні рекомендують:

провести технічний огляд та перевірити свої генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла; подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ) за потреби експерти YASNO можуть проконсультувати.

І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими та панікувати,

– підкреслив Гендиректор YASNO.

Зауважте! Водночас він закликав підтримувати Збройні сили, дякувати ППО, донатити по можливості усім, хто потребує допомоги.

Що наразі відбувається з українською енергетикою?