Доллар резко опустился в банках: какая цена валюты 8 марта
8 марта 2024, 10:03Читати новину українською
Уже второй день подряд американская валюта теряет цену. Существеннее всего это произошло в банках. Евро же немного подорожало на черном рынке.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 8 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,05 гривны (-12 копеек против 7 марта), а продажа – 38,53 гривны (-7 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,40 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,05 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,38 гривны (-2 копеек), а продажа – 38,47 гривны (-5 копеек).
- Евро покупают за 41,90 гривны (+4 копейки), а продают за 42,05 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- По состоянию на 7 марта, в обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (-7 копеек), а продажа – 38,60 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,75 гривны (+10 копеек), а продажа – 42,13 гривны (+2 копейки).
Что будет с курсом доллара
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в середине марта на валютном рынке значительных изменений не ожидается. Поэтому, курсы будут зависеть от соотношения спроса и предложения.
На валютном рынке ожидаются частые изменения курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.
Поэтому, на следующую неделю Лесовой прогнозирует:
- изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны, а на наличного рынка – до 0,5 гривен,
- разница между курсами покупки и продажи не превысит 0,1 гривны на межбанке, 0,5 гривен в коммерческих банках – и 1 гривны в обменниках.
Относительно курсовых изменений, то по мнению эксперта, они останутся на следующую неделю на уровне предыдущих недель:
- на межбанке 38,5 – 39,25 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро;
- на наличном рынке 38,8 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.