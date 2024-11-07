Евро резко опустилось на наличном рынке

В банках европейская валюта несущественно потеряла цену, однако на черном рынке спад произошел еще больший. В то же время в обменниках как и доллар, так и евро изменились.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 7 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (-5 копеек против 6 ноября) и продажа – по 41,70 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,70 гривны (-10 копеек), а продажа – по 45,40 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,60 гривны (-5 копеек), а продать – по 41,65 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продать – по (-5 копеек). Покупка евро по 44,80 гривны (-23 копейки), а продажа по 45,07 гривны (-31 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,88 гривны (-18 копеек), а продают – по 41,66 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают – по (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,13 гривны (-30 копеек), а продают – по 45,06 гривны (-10 копеек).

Какую валюту стоит покупать после победы Трампа

Как объясняет для 24 Канала эксперт Илья Несходовский, вступление в полномочия для Дональда Трампа состоится только в январе следующего года.

Илья Несходовский Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Поэтому говорить о том, что каким-то образом, изменится политика – не соответствует действительности. Потому что, другими словами, политика США будет такая же, как минимум на ближайшее время, то есть какие-то радикальные вещи не меняются.

По словам эксперта, исходя из его первого срока и того, какие решения были приняты, США будут активно менять независимость от поставки внешних ресурсов.

И в этом ключе, конечно, это будет формировать укрепление доллара, то, что мы сейчас наблюдаем, по отношению к другим валютам, в частности евро,

– добавляет Несходовский.

В то же время как советует экономист Даниил Монин в комментарии 24 Канала, в целом в долгосрочном хранении сейчас рекомендуются сбережения именно в долларах США, чем в евро.