Кто будет получать самую высокую пенсию в 2025 году
В этом году максимальная пенсия выросла. С 1 января 2024 года этот показатель достиг 23 610 гривен.
Возрастет ли максимальная пенсия в 2025 году
В 2025 году максимальная пенсия не будет расти. Это связано с тем, что прожиточный минимум в следующем году будет оставаться неизменным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 годы.
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Обратите внимание! Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" размер максимальной пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов.
В максимальную пенсию "включаются" все надбавки и доплаты. Однако в это значение не входит надбавка отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.
Согласно действующему законодательству, максимальную пенсию в Украине могут получать:
- ученые;
- государственные служащие;
- народные депутаты;
- работники местного самоуправления.
Важно! Решение правительства свидетельствует, что размер максимальной пенсии не будет меняться до 2028 года. То есть это значение в 2025 году будет составлять 23 610 гривен.