Рост цен на топливо может иметь разрушительные последствия для экономики и населения
Источник:НАДПУ
С июля в Украине подорожают акцизы на дизтопливо, бензин и сжиженный газ. Это решение имеет целью увеличить доходы государственного бюджета. В то же время в Национальной Ассоциации Добывающей Промышленности считают, что это повлечет за собой негативные последствия для потребителей.
Какое влияние будут иметь новые акцизы
Известно, что с 1 июля акциз на дизтопливо вырастет на 27%, а на бензин – 14%. Зато акциз на сжиженный газ вырастет лишь на 7%.
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В НАГПУ считают, что рост цен на топливо приведет к увеличению затрат на производство и транспортировку. Соответственно цены вырастут на все товары и услуги.
Кроме того, для малого и среднего бизнеса это станет еще одним ударом, ведь для стабильной работы они используют генераторы.
Повышение акцизов на топливо будет иметь разрушительные последствия для экономики и населения, и станет дополнительным ударом для всех, кто использует генераторы во время частых отключений электроэнергии. Поэтому, чтобы не ухудшать экономическую ситуацию, стоит ввести мораторий на подорожание топлива до конца войны,
– отмечают в Ассоциации.
Какими будут ставки акциза с 1 июля:
- на бензин – 242,60 евро за 1 000 литров,
- на дизельное топливо – 177,60 евро за 1 000 литров,
- на сжиженный газ – 55,60 евро за 1 000 литров.
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Еще раньше в комментарии 24 Канала эксперт Сергей Куюн рассказал, что в результате новых акцизов цены на топливо могут подорожать ориентировочно на 1,5 – 2 гривны: на бензин – где-то до 57,42 гривны, а на дизтопливо – до 55,58 гривны.
В то же время по данным "Консалтинговой группы А-95", средние цены на топливо, по состоянию на 14 июня, составляют:
- бензин А-95 – 56,31 гривны за литр,
- бензин А-92 – 53,10 гривны за литр,
- дизельное топливо – 52,60 гривны,
- автогаз – 26,65 гривны.
Куюн отметил, что Верховная Рада не поддержала справедливого повышения акцизов на сжиженный газ. Из-за этого бюджет Украины может недополучить более 6 миллиардов гривен до конца года.Напоминаем! Ранее в правительственном проекте по акцизам говорилось о том, что налог на газ с 1 июля должен был составлять 165 евро за 1 000 литров вместо 55,60 евро.
В НАДПУ также соглашаются с тем, что продолжение льготного режима налогообложения сжиженного газа только стимулировать рост его потребления.Заметьте! По оценкам экспертов, до 20% LPG обходными путями поступает в Украину именно из России. Кроме роста доходов страны-агрессора, такая льгота подавляет еще и украинскую нефтепереработку.