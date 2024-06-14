Який вплив матимуть нові акцизи

Відомо, що з 1 липня акциз на дизпальне виросте на 27%, а на бензин – 14%. Натомість акциз на скраплений газ зросте лише на 7%.

До теми Нові ціни на бензин, дизпальне та автогаз: скільки доведеться платити за літр пального

В НАДПУ вважають, що зростання цін на пальне призведе до збільшення витрат на виробництво й транспортування. Відповідно ціни зростуть на всі товари та послуги.

Крім того, для малого і середнього бізнесу це стане ще одним ударом, адже для стабільної роботи вони використовують генератори.

Підвищення акцизів на пальне матиме руйнівні наслідки для економіки та населення, та стане додатковим ударом для всіх, хто використовує генератори під час частих відключень електроенергії. Тому, аби не погіршувати економічну ситуацію, варто запровадити мораторій на здорожчання пального до кінця війни,

– наголошують в Асоціації.

Якими будуть ставки акцизу з 1 липня:

на бензин – 242,60 євро за 1 000 літрів,

на дизельне пальне – 177,60 євро за 1 000 літрів,

на скраплений газ – 55,60 євро за 1 000 літрів.

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Ще раніше у коментарі 24 Каналу експерт Сергій Куюн розповів, що внаслідок нових акцизів ціни на пальне можуть подорожчати орієнтовно на 1,5 – 2 гривні: на бензин – десь до 57,42 гривні, а на дизпальне – до 55,58 гривні.

Водночас за даними "Консалтингової групи А-95", середні ціни на пальне, станом на 14 червня, становлять:

бензин А-95 – 56,31 гривні за літр,

бензин А-92 – 53,10 гривні за літр,

дизельне пальне – 52,60 гривні,

автогаз – 26,65 гривні.

Куюн наголосив, що Верховна Рада не підтримала справедливого підвищення акцизів на скраплений газ. Через це бюджет України може недоотримати понад 6 мільярдів гривень до кінця року.

Нагадуємо! Раніше в урядовому проєкті щодо акцизів йшлося про те, що податок на газ з 1 липня мав становити 165 євро за 1 000 літрів замість 55,60 євро.

В НАДПУ також погоджуються з тим, що продовження пільгового режиму оподаткування скрапленого газу лише стимулюватиме ріст його споживання.

Зауважте! За оцінками експертів, до 20% LPG обхідними шляхами надходить до України саме з Росії. Окрім росту доходів країни-агресорки, така пільга пригнічує ще й українську нафтопереробку.