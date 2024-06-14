Какое влияние будут иметь новые акцизы

Известно, что с 1 июля акциз на дизтопливо вырастет на 27%, а на бензин – 14%. Зато акциз на сжиженный газ вырастет лишь на 7%.

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В НАГПУ считают, что рост цен на топливо приведет к увеличению затрат на производство и транспортировку. Соответственно цены вырастут на все товары и услуги.

Кроме того, для малого и среднего бизнеса это станет еще одним ударом, ведь для стабильной работы они используют генераторы.

Повышение акцизов на топливо будет иметь разрушительные последствия для экономики и населения, и станет дополнительным ударом для всех, кто использует генераторы во время частых отключений электроэнергии. Поэтому, чтобы не ухудшать экономическую ситуацию, стоит ввести мораторий на подорожание топлива до конца войны,

– отмечают в Ассоциации.

Какими будут ставки акциза с 1 июля:

на бензин – 242,60 евро за 1 000 литров,

на дизельное топливо – 177,60 евро за 1 000 литров,

на сжиженный газ – 55,60 евро за 1 000 литров.

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Еще раньше в комментарии 24 Канала эксперт Сергей Куюн рассказал, что в результате новых акцизов цены на топливо могут подорожать ориентировочно на 1,5 – 2 гривны: на бензин – где-то до 57,42 гривны, а на дизтопливо – до 55,58 гривны.

В то же время по данным "Консалтинговой группы А-95", средние цены на топливо, по состоянию на 14 июня, составляют:

бензин А-95 – 56,31 гривны за литр,

бензин А-92 – 53,10 гривны за литр,

дизельное топливо – 52,60 гривны,

автогаз – 26,65 гривны.

Куюн отметил, что Верховная Рада не поддержала справедливого повышения акцизов на сжиженный газ. Из-за этого бюджет Украины может недополучить более 6 миллиардов гривен до конца года.

Напоминаем! Ранее в правительственном проекте по акцизам говорилось о том, что налог на газ с 1 июля должен был составлять 165 евро за 1 000 литров вместо 55,60 евро.

В НАДПУ также соглашаются с тем, что продолжение льготного режима налогообложения сжиженного газа только стимулировать рост его потребления.

Заметьте! По оценкам экспертов, до 20% LPG обходными путями поступает в Украину именно из России. Кроме роста доходов страны-агрессора, такая льгота подавляет еще и украинскую нефтепереработку.