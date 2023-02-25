На сколько вырастут пенсии с 1 марта: в Минсоцполитики назвали суммы

Повышение пенсии в результате индексаций произойдет вовремя. Выплаты для большинства с 1 марта возрастут на несколько сот гривен.

Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона, передает 24 Канал.

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На сколько вырастут пенсии в марте

Оксана Жолнович Министерство социальной политики Мы живем, в основном, за счет международных доноров, если мы говорим о разных других пособиях. А когда мы говорим о пенсиях, мы могли рассчитывать только на то, что заработаем. Больше раздать, чем есть, просто невозможно.

Пенсии с 1 марта 2023 года в среднем увеличатся от 400 до 700 гривен.

Также Жолнович подчеркнула, что, несмотря на то, что эти средства могут не перекрыть все потребности пенсионеров, это очень сложный шаг для бюджетирования, который удалось сделать только благодаря увеличению поступлений в Пенсионный фонд.

Выплаты по возрасту оставят

Кроме индексации, пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет продолжат получать доплаты по возрасту. Размер доплат будет составлять от 400 до 800 гривен.

В этом году государство планирует потратить на пенсионное обеспечение более 700 миллиардов гривен, как ранее сообщал Шмигаль.