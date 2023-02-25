Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Кому не піднімуть пенсії у березні 2023 року

На скільки зростуть пенсії в березні

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Ми живемо, в основному, коштом міжнародних донорів, якщо ми говоримо про різні інші допомоги. А коли ми говоримо про пенсії, ми могли розраховувати лише на те, що заробимо. Більше роздати, ніж маєш, просто неможливо.

Важливо! Пенсії з 1 березня 2023 року в середньому збільшаться від 400 до 700 гривень.

Також Жолнович підкреслила, що, попри те, що ці кошти можуть не перекрити всіх потреб пенсіонерів, це дуже складний крок для бюджетування, який вдалося зробити лише завдяки збільшенню надходжень до Пенсійного фонду.

Виплати за віком залишать

Окрім індексації, пенсіонери віком від 70 до 80 років продовжать отримувати доплати за віком. Розмір доплат складатиме від 400 до 800 гривень.

Цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень, як раніше повідомляв Шмигаль.

Нагадаємо! Пенсіонери в Україні можуть оформити пенсію не лише фізично у сервісному центрі ПФУ, але й через Дію. Як це зробити у декілька кліків, раніше розповідали тут.