2 марта, 14:38
У кого из пенсионеров не будут расти пенсии после индексации
Часть пенсионеров не почувствует рост пенсий в марте. То есть их выплаты не будут подлежать индексации.
Для кого не будут проводить индексацию
В комментарии 24 Каналу эксперт Сергей Коробкин отметил, индексация пенсий начнется с 1 марта текущего года.
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Если человек вышел на пенсию давно, то у нее устаревшая зарплата при расчете. Таким образом, выплаты ежегодно индексируют, чтобы размер пенсии приближался в соответствии с современными показателями.
Коробкин отметил, что выплаты части пенсионеров не будут проиндексированы. Речь идет о:
- тех, кто вышел на пенсию после 1 января 2025 года;
- имеет пенсию, что составляет 10 прожиточных минимумов – 23 610 гривен (на данный момент, это максимальная пенсия);
- ушел на заслуженный отдых в течение последних 3 лет (по словам Коробкина, таким лицам могут предоставить "утешительную" надбавку – 100 гривен, именно так было в прошлом году).
Что нужно знать об индексации 2025
Нынешний показатель индексации – 11,5%. Проиндексирована будет именно "чистая" пенсия (без учета доплат и надбавок). В то же время установлен лимит на рост выплаты. Максимальная сумма повышения – 1 500 гривен, минимальная – 100 гривен.