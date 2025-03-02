Для кого не будут проводить индексацию

В комментарии 24 Каналу эксперт Сергей Коробкин отметил, индексация пенсий начнется с 1 марта текущего года.

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Сергей Коробкин Эксперт по пенсионному обеспечению Если человек вышел на пенсию давно, то у нее устаревшая зарплата при расчете. Таким образом, выплаты ежегодно индексируют, чтобы размер пенсии приближался в соответствии с современными показателями.

Коробкин отметил, что выплаты части пенсионеров не будут проиндексированы. Речь идет о:

тех, кто вышел на пенсию после 1 января 2025 года;

имеет пенсию, что составляет 10 прожиточных минимумов – 23 610 гривен (на данный момент, это максимальная пенсия);

ушел на заслуженный отдых в течение последних 3 лет (по словам Коробкина, таким лицам могут предоставить "утешительную" надбавку – 100 гривен, именно так было в прошлом году).