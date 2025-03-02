Для кого не будуть проводити індексацію

У коментарі 24 Каналу експерт Сергій Коробкін зазначив, що індексація пенсій розпочнеться з 1 березня поточного року.

Читайте також Китай "на білому коні" і загрози для США: Трамп починає серйозні торгові війни у світі

Сергій Коробкін Експерт з пенсійного забезпечення Якщо людина вийшла на пенсію давно, то у неї застара зарплата під час розрахунку. Таким чином, виплати щороку індексують, аби розмір пенсії наближався відповідно до сучасних показників.

Коробкін зауважив, що виплати частини пенсіонерів не будуть проіндексовані. Йдеться про:

тих, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року;

має пенсію, що складає 10 прожиткових мінімумів – 23 610 гривень (станом на зараз, це максимальна пенсія);

пішов на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років (за словами Коробкіна, таким особам можуть надати "втішну" надбавку – 100 гривень, саме так було торік).