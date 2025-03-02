Для кого не будуть проводити індексацію
У коментарі 24 Каналу експерт Сергій Коробкін зазначив, що індексація пенсій розпочнеться з 1 березня поточного року.
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Якщо людина вийшла на пенсію давно, то у неї застара зарплата під час розрахунку. Таким чином, виплати щороку індексують, аби розмір пенсії наближався відповідно до сучасних показників.
Коробкін зауважив, що виплати частини пенсіонерів не будуть проіндексовані. Йдеться про:
- тих, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року;
- має пенсію, що складає 10 прожиткових мінімумів – 23 610 гривень (станом на зараз, це максимальна пенсія);
- пішов на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років (за словами Коробкіна, таким особам можуть надати "втішну" надбавку – 100 гривень, саме так було торік).
Що потрібно знати про індексацію 2025
Цьогорічний показник індексації – 11,5%. Проіндексовано буде саме "чисту" пенсію (без урахування доплат та надбавок). Водночас встановлено ліміт на зростання виплати. Максимальна сума підвищення – 1 500 гривень, мінімальна – 100 гривень.