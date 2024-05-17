Власти выделили 1,5 миллиарда гривен на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС

Правительство Украины выделило более 1,5 миллиарда гривен на восстановление Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской ТЭС в Киевской области. Государственное предприятие "Центрэнерго" уже получило средства на ликвидацию последствий разрушений.

Восстановление ТЭС после атак России

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, "Центрэнерго" получило 726 миллионов гривен из резервного фонда государственного бюджета и дополнительные 826 миллионов гривен из фонда для ликвидации последствий агрессии.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Ожидаем максимальной эффективности в использовании этих средств. Работы должны происходить максимально быстро.

Весной 2024 года "Центрэнерго" понесло потери 100% генерации. Змиевская и Трипольская ТЭС, находящихся соответственно на Харьковщине и Киевщине, были разрушены в результате ракетных и дроновых атак российских оккупантов. Также, Углегорская ТЭС в Донецкой области перешла под контроль оккупантов.

Шмыгаль также сообщил, что в условиях энергетического кризиса правительство вместе с энергетическим сектором и соответствующими органами работает без перерывов, чтобы улучшить положение с электроснабжением в Украине.

Во-первых, продолжаем ремонты. Вторая задача – это децентрализация и обеспечение надежного энергоснабжения для критической инфраструктуры. Еще один ключевой элемент – это энергоэффективность. Четвертая задача – это увеличение добычи энергоресурсов,

– добавляет премьер-министр.

Учитывая серьезность ситуации, премьер призвал граждан к рациональному потреблению электроэнергии.

Российские атаки по энергетике

11 апреля во время ночного обстрела Трипольская ТЭС была обстреляна и полностью уничтожена врагом. На месте произошел большой пожар в турбинном цехе. Змиевская ТЭС была уничтожена 22 марта 2024 года.

Технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый заявил, что почти 80% оборудования на Трипольской и Змиевской ТЭС сейчас разрушено. Разрушение оказалось очень серьезным, и хотя завалы разбирают уже почти месяц, предполагается, что разборка продлится еще полтора-два месяца.

Ведь враг нанес безжалостные удары по нашим предприятиям, по нашим электрическим станциям, и сегодня значительная часть здания машинного зала просто разрушена. А это тысячи тонн железобетона, который нужно своевременно расчистить и при этом не навредив оборудованию, которое еще уцелело и может быть использовано в дальнейшем,

– заявил эксперт.

Впоследствии "Центрэнерго" сообщило о потере всей генеративной мощности, в состав которой входят Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и оккупированная Углегорская ТЭС в Донецкой области.