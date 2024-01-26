Экономика Украины будет расти: почему макрофинансовый прогноз в 2024 году стал позитивнее

Национальный банк Украины обновил свой макроэкономический прогноз на 2024 год. Согласно ему, экономика будет дальше расти, а темпы составят 3,6%.

Об этом 24 Каналу отметил член совета Национального банка Украины Василий Фурман. Он объяснил основные риски и прогнозы.

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Инфляция

Нацбанк прогнозирует, что к середине года и до конца 2024-го инфляция увеличится до 8,6%. В настоящее время она составляет 5%. Со следующего года возможно уменьшение целевого диапазона.

"Если мы говорим о 2026 году, то там (прогнозируется– 24 Канал) около 5%. То есть, мы будем жить в относительно низкой инфляционной среде. Макроэкономическая, финансовая и валютная стабильность, которую мы сохраняем в течение великой войны, она и дальше будет сохраняться. Для нас это очень важно",– отметил Фурман.

Учетная ставка

Нацбанк сохранил учетную ставку без изменений, оставив ее на уровне 15%. Цифра немалая, отметил эксперт, но необходимая для курсовой устойчивости, сохранения умеренных инфляционных ожиданий и приведения инфляции в целевой диапазон.

"К примеру, Турция не является воюющей страной. У нее большая экономика, которая входит в мировую 20-ку. Буквально вчера их центральный банк поднял учетную ставку до 45% потому, что у них инфляция за прошлый год более 60%, у нас 5%", – объяснил на цифрах он.

Весомую роль должна сыграть внешняя международная финансовая помощь, которую ожидает Украина. Речь идет о сумме в 37 миллиардов долларов. Эти средства позволят держать макростабильность.

Риски

Один из ключевых рисков для экономики– война в Украине, которая отрицательно влияет на экономический рост. Второй– ритмичность поступления и размер внешней помощи

"Мы благодарим наших партнеров. В прошлом году эта цифра составила более 43 миллиарда долларов. В 2022 году было 32 миллиарда и на этот планируется 37. То есть очень важно, чтобы мы оставались в этой величине и она ритмично поступала в наше государство",– сказал Фурман.

Третий риск– возникновение дополнительных бюджетных нужд. К примеру, в прошлом году повлияли проблемы блокирования границ в Польше, обстрелы портовой и энергетической инфраструктуры и так далее.

Прогноз

На 2025 – 2026 год Нацбанк прогнозирует продолжение роста украинской экономики. В 2024-м этот диапазон может составить 4 – 6% за счет уменьшения рисков безопасности.

"Экономика будет расти в следующих годах благодаря инвестициям, евроинтеграционным реформам, мягкой фискальной политике. Важный показатель – международные резервы Чем больше резервов, тем лучше для украинской гривны. Они будут у нас оставаться на достаточно высоком уровне и в 2024 году будут составлять более 40 миллиардов долларов, в 2025-м– 42 миллиарда. Поэтому в целом обновленный прогноз говорит о том, что в нашем государстве будет и дальше макроэкономическая валютная стабильность и работа банковской системы. А экономика будет расти",– резюмировал член совета Нацбанка.

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