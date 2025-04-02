Нацбанк отменил ограничение в 150 тысяч гривен для переводов "с карты на карту"

Национальный банк Украины не продлил ограничение в размере 150 000 гривен в месяц для переводов "с карты на карту". Решение вступило в силу после достижения ряда важных изменений в законодательстве.

НБУ снял ограничения на переводы "с карты на карту"

В частности удалось стабилизировать ситуация на рынке, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие регуляторных ограничений в размере 150 000 грн в месяц для исходящих переводов (также известных как P2P, C2С) по всем счетам клиентов – физических лиц, открытыми в одном банке, на счета других физических лиц,

– говорится в сообщении.

За время действия регуляторных ограничений:

принят Закон № 3994-IX, который повышает суммы штрафов к нарушителям платежного законодательства;

подписан общенациональный Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг, к которому присоединилось абсолютное большинство банков

банки и небанковские учреждения усовершенствовали системы мониторинга платежных операций

правоохранительные органы активно работают над выявлением и пресечением преступных схем

Бюро экономической безопасности разоблачило сеть из более 4000 дропов

Нацбанк разработал реестр лиц, требующих особого контроля.

В прошлом году мы фиксировали аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который сейчас снизился в результате введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, что обратила внимание рынка на проблему дропов, и внедрения Меморандума.

В частности, в сентябре-октябре прошлого года фиксировалась краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карт, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года. Однако и она прекратилась.

Заметьте! Нацбанк заявил, что и в дальнейшем будет мониторить ситуацию и работать над другими инициативами, которые усилят эффективность борьбы с преступными схемами с участием дропов, а также при необходимости принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом.