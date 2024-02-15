Официальный доллар достиг отметки в более 38 гривен: будет ли курс дальше расти

Недавно официальный курс доллара существенно подорожал до более 38 гривен. На сегодня стоимость валюты снова немного выросла, зато евро упало ниже, чем 41 гривна.

Официальный курс 15 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 15 февраля составил 38,17 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 5 копеек против 14 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 40,86 гривны. Стоимость упала на 26 копеек за минувшие сутки.

Какой будет официальный курс доллара и евро 16 февраля:

доллар – 37,94 гривны,

евро – 40,77 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 15 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 38 гривен, а продажа – 38,50 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38 гривен , а продажа – 38,45 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,20 гривны, а продажа – 38,34 гривны.

Каким будет наличный курс

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на следующую неделю вероятно не удивит. ситуация на валютном рынке вряд ли кого-то удивит.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На рынке ожидаются частые изменения курсов валют, но без "вреда" для общей ситуации: курсовые отметки то расти, то снижаться, при этом такие изменения будут несущественными.

Ожидается, что курсовые коридоры могут быть такими:

На межбанке – 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро.

На наличном рынке – 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

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