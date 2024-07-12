Это таки случилось: официальный доллар впервые перевалил за 41 гривну

Нацбанк установил доллар на уровне более 41 гривны на следующей неделе. В течение этой недели курс стремительно приближался к этой отметке и почти ежедневно обновлял свой исторический максимум.

Официальный курс 11 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,88 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 17 копеек против 11 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 44,38 гривны, что на 31 копейку больше, чем вчера.

Какой официальный курс доллара и евро 15 июля:

доллар – 41,04 гривны,

евро – 44,68 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 12 июля курс доллара таков:

В банках покупка составляет 40,70 гривны, а продажа – 41,15 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,75 гривны , а продажа – 41,35 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 41,03 гривны, а продажа – 41,15 гривны.

Какой курс прогнозируют на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что мягкая девальвация гривны вместе с инфляционными последствиями подорожания электроэнергии и цепочка роста потребительских цен пока "на паузе". Вероятно, что это заработает уже ближе к августу.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно предположить, что такой относительный штиль в пределах режима управляемой гибкости продлится до середины августа, то есть почти весь летний период. Не исключением является то, что в сентябре – октябре могут сформироваться новые валютные коридоры в пределах 41 – 42 гривен за доллар и 44 – 47 гривен за евро.

В то же время по прогнозу банкира, курс на межбанке на следующей неделе может составлять минимум 40 гривен, а максимума 41 гривну. В то же время курс евро будет в пределах 43 – 45 гривен за евро.

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