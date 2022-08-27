Больше, чем до войны: какая наценка нефтетрейдеров на литре горючего

Акциз на горючее в ближайшее время могут вернуть. Некоторые эксперты считают такое решение сомнительным из-за возможности увеличения прибыли крупных игроков рынка благодаря наценке.

Как рассказывает 24 канала Геннадий Рябцев, эксперт по энергетическим вопросам, этот законопроект направлен не на то, чтобы восстановить поступления в государственный бюджет, а на увеличение доходов так называемых системных операторов, которые сейчас и так наибольшие за весь период начиная с 90-х годов

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Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Как увеличатся доходы крупных игроков рынка? – Путем вытеснения с рынка тех участников, которые сейчас отбирают деньги у системных операторов, торгуя сжиженным нефтяным газом, объемы реализации которого в прошлом году были сравнимы с объемами реализации бензина.

Почему сжиженный газ станет невыгодным

Под видом возврата налогов для увеличения доходов государственного бюджета на сжиженный нефтяной газ вводится такой же налог, как и бензин.

По словам эксперта, системные операторы, торгуя так называемым именным бензином, то есть бензином А-95 улучшенным, тем, который имеет название, отличное от А-95, сейчас имеют от продажи каждого литра более 13 гривен. В то время как торгуя сжиженным нефтяным газом они могут зарабатывать максимум 2 гривны на литре. Понятно, что им станет невыгодно торговать сжиженным нефтяным газом.

Какова будет наценка на литре горючего

Геннадий Рябцев объясняет, что у нас есть такие альтруистические операторы рынка, которые из своего кармана будут платить украинскому государству в виде налога по 5 гривен из 13 гривен заработка на каждом проданном литре топлива, что является смешным.

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Акцизная история

Правительство внесло 14 августа законопроект №7668 об отмене льготного налогообложения горючего. Инициировал его премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Министерстве инфраструктуры подсчитали, что благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее, бюджет получит дополнительные 2 – 3 миллиарда гривен ежемесячно.

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