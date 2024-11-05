Отопительный сезон в Украине начат: какая область до сих пор остается без тепла

В большинстве областей Украины начался отопительный сезон. Тепло постепенно поступает в жилые дома украинцев.

Готова ли Украина к новому отопительному сезону

Готовность украинских регионов к новому отопительному сезону является стопроцентной, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В Украине во всех регионах стартовал отопительный сезон. Исключением является Херсонщина, где еще сохраняется относительно теплая погода.

По словам Шмыгаля, по состоянию на сейчас, ситуация с отоплением такова:

83% от всех украинских котельных работают;

от всех украинских котельных работают; в 70% от всех жилых домов поступает тепло

от всех жилых домов поступает тепло 80% социально важных учреждений Украины, таких как школы, детские сады и больницы уже обеспечены отоплением.

Обратите внимание! Первоначально отопление подается именно в социально важные учреждения. Тепло "распределяется" постепенно, на полный запуск системы требуется время.