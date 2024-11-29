Узнать о начислении пенсии можно в отделении ПФУ. Однако значительно проще это сделать дома онлайн.

Как узнать начислена ли пенсия

Лицо, получившее статус пенсионера, может пересмотреть начисление пенсии на сайте ПФУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Чтобы увидеть эту информацию, надо:

пройти авторизацию на портале ПФУ;

выбрать раздел "Моя пенсия" (находится в левом боковом меню).

В этом разделе будет доступна вся необходимая информация. Однако на сайте ПФУ можно также посмотреть: