Як дізнатися чи нарахована пенсія

Особа, яка отримала статус пенсіонера, може переглянути нарахування пенсії на сайті ПФУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Щоб побачити цю інформацію, треба:

пройти авторизацію на порталі ПФУ;

обрати розділ "Моя пенсія" (знаходиться у лівому боковому меню).

У цьому розділі буде доступна уся потрібна інформація. Проте на сайті ПФУ можна також переглянути: