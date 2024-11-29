Як дізнатися чи нарахована пенсія
Особа, яка отримала статус пенсіонера, може переглянути нарахування пенсії на сайті ПФУ, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Щоб побачити цю інформацію, треба:
- пройти авторизацію на порталі ПФУ;
- обрати розділ "Моя пенсія" (знаходиться у лівому боковому меню).
У цьому розділі буде доступна уся потрібна інформація. Проте на сайті ПФУ можна також переглянути:
- вид призначеної пенсії;
- загальну суму пенсії;
- складники пенсійної виплати;
- термін на який призначається пенсія.