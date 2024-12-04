Украинцев ожидают изменения в начислении пенсий: какой будет новая пенсионная реформа

4 декабря 2024, 21:33
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Автор: Дарья Подвышенная

Министерство социальной политики представило законопроект о пенсионной реформе, который сейчас вынесен на обсуждение на сайте СПО объединений профсоюзов. Реформа имеет целью повысить справедливость и обеспечить достаточный уровень пенсий в рамках солидарной системы.

Какие изменения предлагают

Нововведение позволит постепенно устранить разницу в размерах пенсий, назначенных в разные годы и упростить процедуру их вычисления, сообщает 24 Канал со ссылкой на СПО объединений профсоюзов.

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Какие изменения предлагаются в проекте:

  • Новый подход к исчислению пенсий, что вместо учета заработной платы для расчета пенсии будут использоваться данные о суммах уплаченных страховых взносов.
  • Отмена ограничения максимальной пенсииразмер солидарной пенсии больше не будет подпадать под предельные ограничения.
  • Введение базовой пенсии, которая заменит сложную систему многочисленных доплат и "дотяжек", не имеющих статусного характера.

Базовая пенсия и пенсионные баллы

В солидарной системе пенсия по возрасту будет состоять из трех компонентов: базовой пенсии, страховой части и доплат за отсрочку выхода на пенсию.

  • Базовая пенсия по возрасту – это минимальный гарантированный уровень выплат для тех, кто имеет право на пенсию. Ее размер не может быть меньше 30% минимальной зарплаты после вычета налогов и обязательных платежей.

  • Страховая часть пенсии будет будет определяться на основе уплаченных страховых взносов. Расчет будет осуществляться по системе пенсионных баллов.

  • Пенсионный балл – единица учета пенсионных прав. Он будет определяться как соотношение между суммой взносов, уплаченных за месяц, и взносом из средней зарплаты по стране. Один месяц стажа с уплатой взносов со средней зарплаты будет приравниваться к 10 баллам.

Таким образом, размер страховой части пенсии будет зависеть от количества набранных баллов и их текущей стоимости.

Определение стоимости пенсионного балла

Размер одного пенсионного балла будет рассчитываться на основе средней заработной платы в Украине, с которой уплачивались страховые взносы за предыдущий год.

Обратите внимание! Также будет учитываться среднее количество баллов за 35 лет страхового стажа, что составляет 4 200 баллов. Окончательное значение стоимости балла будет устанавливать Кабинет Министров.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение права на пенсию для лиц, достигших 65 лет, но не имеющих необходимого страхового стажа.

В частности, право на пенсию будет предоставлено независимо от количества лет стажа при условии, что человек уплатил страховые взносы в объеме, эквивалентном сумме взносов за 30 лет работы с минимальной зарплатой.

Обратите внимание! Это позволит обеспечить пенсионное покрытие для тех, кто уплатил значительные взносы, но не соответствует действующим требованиям по минимальному стажу, которые сейчас составляют 15 лет.