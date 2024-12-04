Украинцев ожидают изменения в начислении пенсий: какой будет новая пенсионная реформа

Министерство социальной политики представило законопроект о пенсионной реформе, который сейчас вынесен на обсуждение на сайте СПО объединений профсоюзов. Реформа имеет целью повысить справедливость и обеспечить достаточный уровень пенсий в рамках солидарной системы.

Какие изменения предлагают

Нововведение позволит постепенно устранить разницу в размерах пенсий, назначенных в разные годы и упростить процедуру их вычисления, сообщает 24 Канал со ссылкой на СПО объединений профсоюзов.

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Какие изменения предлагаются в проекте:

Новый подход к исчислению пенсий , что вместо учета заработной платы для расчета пенсии будут использоваться данные о суммах уплаченных страховых взносов.

, что вместо учета заработной платы для расчета пенсии будут использоваться данные о суммах уплаченных страховых взносов. Отмена ограничения максимальной пенсии размер солидарной пенсии больше не будет подпадать под предельные ограничения.

размер солидарной пенсии больше не будет подпадать под предельные ограничения. Введение базовой пенсии, которая заменит сложную систему многочисленных доплат и "дотяжек", не имеющих статусного характера.

Базовая пенсия и пенсионные баллы

В солидарной системе пенсия по возрасту будет состоять из трех компонентов: базовой пенсии, страховой части и доплат за отсрочку выхода на пенсию.

Базовая пенсия по возрасту – это минимальный гарантированный уровень выплат для тех, кто имеет право на пенсию. Ее размер не может быть меньше 30% минимальной зарплаты после вычета налогов и обязательных платежей.

Страховая часть пенсии будет будет определяться на основе уплаченных страховых взносов. Расчет будет осуществляться по системе пенсионных баллов.

Пенсионный балл – единица учета пенсионных прав. Он будет определяться как соотношение между суммой взносов, уплаченных за месяц, и взносом из средней зарплаты по стране. Один месяц стажа с уплатой взносов со средней зарплаты будет приравниваться к 10 баллам.

Таким образом, размер страховой части пенсии будет зависеть от количества набранных баллов и их текущей стоимости.

Определение стоимости пенсионного балла

Размер одного пенсионного балла будет рассчитываться на основе средней заработной платы в Украине, с которой уплачивались страховые взносы за предыдущий год.

Обратите внимание! Также будет учитываться среднее количество баллов за 35 лет страхового стажа, что составляет 4 200 баллов. Окончательное значение стоимости балла будет устанавливать Кабинет Министров.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение права на пенсию для лиц, достигших 65 лет, но не имеющих необходимого страхового стажа.

В частности, право на пенсию будет предоставлено независимо от количества лет стажа при условии, что человек уплатил страховые взносы в объеме, эквивалентном сумме взносов за 30 лет работы с минимальной зарплатой.

Обратите внимание! Это позволит обеспечить пенсионное покрытие для тех, кто уплатил значительные взносы, но не соответствует действующим требованиям по минимальному стажу, которые сейчас составляют 15 лет.