Украинцев ожидают изменения в начислении пенсий: какой будет новая пенсионная реформа
Министерство социальной политики представило законопроект о пенсионной реформе, который сейчас вынесен на обсуждение на сайте СПО объединений профсоюзов. Реформа имеет целью повысить справедливость и обеспечить достаточный уровень пенсий в рамках солидарной системы.
Какие изменения предлагают
Нововведение позволит постепенно устранить разницу в размерах пенсий, назначенных в разные годы и упростить процедуру их вычисления, сообщает 24 Канал со ссылкой на СПО объединений профсоюзов.
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Какие изменения предлагаются в проекте:
- Новый подход к исчислению пенсий, что вместо учета заработной платы для расчета пенсии будут использоваться данные о суммах уплаченных страховых взносов.
- Отмена ограничения максимальной пенсииразмер солидарной пенсии больше не будет подпадать под предельные ограничения.
- Введение базовой пенсии, которая заменит сложную систему многочисленных доплат и "дотяжек", не имеющих статусного характера.
Базовая пенсия и пенсионные баллы
В солидарной системе пенсия по возрасту будет состоять из трех компонентов: базовой пенсии, страховой части и доплат за отсрочку выхода на пенсию.
Базовая пенсия по возрасту – это минимальный гарантированный уровень выплат для тех, кто имеет право на пенсию. Ее размер не может быть меньше 30% минимальной зарплаты после вычета налогов и обязательных платежей.
Страховая часть пенсии будет будет определяться на основе уплаченных страховых взносов. Расчет будет осуществляться по системе пенсионных баллов.
Пенсионный балл – единица учета пенсионных прав. Он будет определяться как соотношение между суммой взносов, уплаченных за месяц, и взносом из средней зарплаты по стране. Один месяц стажа с уплатой взносов со средней зарплаты будет приравниваться к 10 баллам.
Таким образом, размер страховой части пенсии будет зависеть от количества набранных баллов и их текущей стоимости.
Определение стоимости пенсионного балла
Размер одного пенсионного балла будет рассчитываться на основе средней заработной платы в Украине, с которой уплачивались страховые взносы за предыдущий год.
Обратите внимание! Также будет учитываться среднее количество баллов за 35 лет страхового стажа, что составляет 4 200 баллов. Окончательное значение стоимости балла будет устанавливать Кабинет Министров.
Кроме того, законопроект предусматривает расширение права на пенсию для лиц, достигших 65 лет, но не имеющих необходимого страхового стажа.
В частности, право на пенсию будет предоставлено независимо от количества лет стажа при условии, что человек уплатил страховые взносы в объеме, эквивалентном сумме взносов за 30 лет работы с минимальной зарплатой.
Обратите внимание! Это позволит обеспечить пенсионное покрытие для тех, кто уплатил значительные взносы, но не соответствует действующим требованиям по минимальному стажу, которые сейчас составляют 15 лет.