Які зміни пропонують

Нововведення дозволить поступово усунути різницю в розмірах пенсій, призначених у різні роки та спростити процедуру їх обчислення, повідомляє 24 Канал з посиланням на СПО об'єднань профспілок.

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Які зміни пропонуються в проєкті:

Новий підхід до обчислення пенсій , що замість врахування заробітної плати для розрахунку пенсії використовуватимуться дані про суми сплачених страхових внесків.

, що замість врахування заробітної плати для розрахунку пенсії використовуватимуться дані про суми сплачених страхових внесків. Відміна обмеження максимальної пенсії : розмір солідарної пенсії більше не підпадатиме під граничні обмеження.

: розмір солідарної пенсії більше не підпадатиме під граничні обмеження. Введення базової пенсії, що замінить складну систему численних доплат і "дотяжок", що не мають статусного характеру.

Базова пенсія та пенсійні бали

У солідарній системі пенсія за віком складатиметься з трьох компонентів: базової пенсії, страхової частини та доплат за відстрочку виходу на пенсію.

Базова пенсія за віком – це мінімальний гарантований рівень виплат для тих, хто має право на пенсію. Її розмір не може бути меншим за 30% мінімальної зарплати після вирахування податків та обов'язкових платежів.

Страхова частина пенсії визначатиметься на основі сплачених страхових внесків. Розрахунок здійснюватиметься за системою пенсійних балів.

Пенсійний бал – одиниця обліку пенсійних прав. Він визначатиметься як співвідношення між сумою внесків, сплачених за місяць, і внеском із середньої зарплати по країні. Один місяць стажу зі сплатою внесків із середньої зарплати прирівнюватиметься до 10 балів.

Таким чином, розмір страхової частини пенсії залежатиме від кількості набраних балів та їхньої поточної вартості.

Визначення вартості пенсійного балу

Розмір одного пенсійного балу розраховуватиметься на основі середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески за попередній рік.

Зауважте! Також враховуватиметься середня кількість балів за 35 років страхового стажу, що становить 4 200 балів. Остаточне значення вартості балу встановлюватиме Кабінет Міністрів.

Крім того, законопроєкт передбачає розширення права на пенсію для осіб, які досягли 65 років, але не мають необхідного страхового стажу.

Зокрема, право на пенсію буде надано незалежно від кількості років стажу за умови, що людина сплатила страхові внески в обсязі, еквівалентному сумі внесків за 30 років роботи з мінімальною зарплатою.

Зауважте! Це дозволить забезпечити пенсійне покриття для тих, хто сплатив значні внески, але не відповідає чинним вимогам щодо мінімального стажу, які наразі становлять 15 років.