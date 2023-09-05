Учтут ли приобретенный за границей стаж при начислении украинской пенсии
Источник:ВРУ
Страховой стаж начисляется в соответствии с количеством лет, отработанных человеком. Учитывается и профессия особы. Ранее стаж приобретенный за границей в Украине не учитывался.
Будет ли учитываться стаж приобретенный за границей
В ВРУ постановили, что приобретавшийся за пределами Украины страховой стаж будет учитываться при начислении пенсии. Также, согласно новому законопроекту, военная служба за границей будет приравниваться к украинской.
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Более 2 миллионов пенсионеров подпадают под обновленное законодательство. Работа в странах, у которых договор ратифицирован Украиной, будет учтена в полном размере. То же касается и военной службы.
Однако есть и исключения. Если лицо, начиная с 19 февраля 2014 года, работало в организациях созданных на временно оккупированных территориях, или было частью войск агрессора – его деятельность на территории Украины не считается законной.
Кто может получить пенсию по упрощенному механизму
Переселенцы из АР Крым могут получить пенсию по упрощенной схеме. Для этого им даже не нужно иметь бумажные носители их пенсионного дела.Заметьте! Если переселенец из АР Крым хочет получать украинскую пенсию, он должен предоставить подтверждение о неполучении пенсии соответствующих российских органов.
Если человек проживает за границей, он может получать пенсию на указанный ранее счет. Или же через международный перевод на местной почте.Условием получения пенсии в Украине является обязательная идентификация лица, которое необходимо проходить ежегодно. Это можно сделать оффлайн в ближайшем Пенсионном фонде или онлайн через личный кабинет ПФУ. Находясь за границей, пройти идентификацию необходимо через консульские учреждения.