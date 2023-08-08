Как узнать начислили ли вам субсидию: пошаговая инструкция

Благодаря субсидии определенные категории населения могут платить значительно меньшие суммы за коммунальные платежи. Как получить эти льготы, читайте дальше.

Кто может получить субсидию

За оформлением субсидии может обратиться как владелец помещения, так и арендатор. ВПЛ также могут получить льготы, согласно новому месяцу проживания.

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Как подать заявление на оформление субсидии:

Обратитесь в Управление социальной защиты по адресу:

Напишите заявление за образцом. Составьте справку о доходах. Добавьте документ, удостоверяющий ваше право собственности на определенное жилье или договор аренды. При наличии, добавьте документы, дающие право на дополнительные льготы (например: многодетная семья, смерть кормильца).

Условия предоставления субсидии

Субсидия рассчитывается в соответствии с доходом семьи, проживающей на конкретно взятой территории.

Расчет производится в соответствии с количеством людей, реально проживающих в помещении. Без учета, сколько человек там зарегистрировано.

Чтобы получить субсидию, семья должна доказать, что сумма коммунальных, которые они получают, не может оплачиваться, в соответствии с доходом семьи. Если проверка подтвердит эту информацию, то льготы будут начислены.

Как проверить начислена ли субсидия

В среднем размер субсидии составляет 350 – 400 гривен.

Чтобы узнать начислена ли вам субсидия онлайн, вам необходимо:

Зайти на официальный портал Минсоцполитики раздел субсидии. Введите ваши данные (которые вы указывали при подаче заявления на субсидию). Пройдите проверку и запустите поиск.

База данных портала сообщит вам о том, на каком этапе находится ваше заявление и принято ли по нему решение.