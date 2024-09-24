С октября субсидии будут считать по-новому: что изменится для получателей
В Украине большинство получателей жилищных субсидий на неотапливаемый сезон получат их автоматически. Впрочем, уже с октября она начнет рассчитываться по-другому.
Изменение порядка начисления субсидий с 1 октября
С 1 октября в Украине начинается процесс начисления субсидий на отопительный сезон. Субсидия за октябрь будет начислена с учетом начала отопительного сезона в большинстве городов Украины.
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Расчет будет осуществляться за 15 дней, независимо от точной даты начала отопительного сезона в конкретном населенном пункте. То есть, выплата за октябрь будет осуществлена в ноябре, поэтому в октябре сумма субсидии для тех, кто уже ее получал, останется неизменной.
Внимание! В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, Пенсионный фонд проведет перерасчет субсидий. Это будет сделано с учетом начала отопительного сезона и роста расходов на коммунальные платежи.
Подать заявление на получение жилищных субсидий можно несколькими путями:
- лично или по почте в одном из сервисных центров ПФУ;
- дистанционно через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда, выбрав функцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- через платформу "Дія", воспользовавшись поисковым запросом "Заявление на субсидию";
- в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или через должностных лиц исполнительных органов местного самоуправления.