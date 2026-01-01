Пенсия с 1 января 2026 года: исчезнут ли выплаты, если не пройти идентификацию вовремя

Пенсионеры, которые временно проживают за пределами Украины, или же те, кто проживает на временно оккупированных территориях Россией, должны проходить ежегодно физическую идентификацию для подтверждения личности. В 2025 году это нужно было сделать до 31 декабря. Если же пенсионеры этого не сделали, то их пенсия с 1 января 2026 года прекращается.

Что будет, если не прошел идентификацию до конца года?

Как объясняют в ПФУ, кроме прохождения идентификации до 31 декабря ежегодно, пенсионеры также должны осуществить хотя бы 1 финансовую операцию на своем счете каждые полгода, передает 24 Канал.

Если же пенсионер по тем или иным причинам не изменений пройти идентификацию до 31 декабря 2025 года, или же в течение 6 месяцев отсутствуют расходные операции, то с 1 января 2026 года пенсию прекращают.

В общем пройти идентификацию можно, как онлайн, так и оффлайн:

Можно обратиться в сервисные центры ПФУ лично, или авторизоваться в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Фонда с помощью электронной подписи "Дія.Підпис".

Кроме того, можно пройти идентификацию с помощью видеосвязи, которую проводят органы ПФУ, или обратиться лично в зарубежное учреждение Украины, если лицо проживает за пределами страны.

Еще одним вариантом может быть посещение уполномоченного банка, в котором пенсионер получает пенсию.

Можно ли возобновить выплаты с 1 января 2026 года?

В издании "На пенсии" отмечают, что после того, как пенсию прекращают вследствие несвоевременного прохождения идентификации, ее можно восстановить по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после выяснения обстоятельств.

Таким образом, если лицо не прошло идентификацию до 31 декабря 2025 года и с 1 января 2026 года выплаты, соответственно, прекратились, то их возобновление осуществится не со дня, когда было пройдено идентификацию, например, 1 февраля, а с начала года.

То есть с момента прохождения идентификации в феврале пенсионеру начислят выплаты за 2 месяца (январь и февраль).

Интересно! По вине пенсионера выплаты начислятся только за 3 года до дня обращения с соответствующим заявлением о ее возобновлении. А по вине ПФУ – не ограничено каким-либо сроком.

