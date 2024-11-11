Из-за спроса на новую национальную валюту: валютные резервы Зимбабве растут

Валютные резервы Зимбабве выросли до 509 миллионов долларов. Так произошло из-за того, что компании ликвидируют свои валютные позиции, создавая спрос на местную единицу.

Валютные резервы Зимбабве

Также на укрепление местной валюты ZiG повлияло повышение центральным банком базовых процентных ставок до 35% в сентябре, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также 20 часов без света: возможен ли такой прогноз в Украине и при каких условиях

На прошлой неделе ZiG достиг 25,60 за доллар после девальвации в конце сентября.

Жесткие условия ликвидности ZiG на фоне жесткой монетарной политики на рынке увеличили желание экономических агентов ликвидировать свои валютные позиции. Эти условия в значительной степени способствовали укреплению национальной валюты, – сказал председатель Резервного банка Зимбабве Джона Мушайаванху.

Он добавил, что 6 ноября резервы в местной валюте составляли около 129 миллиона долларов, а в иностранной валюте – 509 миллионов долларов.

Напомним! В апреле Зимбабве выпустило зимбабвийское золото (ZiG), что стало шестой попыткой страны за последние 15 лет создать стабильную местную валюту, призванную заменить доллар США как основное средство обмена. ZiG поддерживается золотовалютными резервами страны.