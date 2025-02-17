Средства за Нацкешбэк не начисляются на карту: в Дие назвали основные причины

По состоянию на сейчас в Украине действует программа "Национальный кешбэк", благодаря которой можно получить возврат средств в размере 10% от стоимости украинских товаров. Однако иногда бывают случаи, когда начисления кешбэка задерживаются или не происходят вовсе.

Почему не начисляют Нацкешбэк На то есть ряд причин, передает 24 канал со ссылкой на Дию. Читайте также Как украинцам задекларировать тысячу Зеленского и Нацкешбэк Причинами отсутствия начисления Национального кешбэка могут быть: магазин, где совершена покупка, мог не подключить кассовое оборудование к программе;

товар не зарегистрирован в программе;

незарегистрированный в программе продавец (это можно проверить в списке зарегистрированных продавцов на сайте);

технический сбой, когда проблема возникает из-за сбоев в работе платежного терминала. Обратите внимание! Наличие отметки "Сделано в Украине" не означает, что товар участвует в программе. Проверить тот или иной продукт можно на сайте программы или с помощью сканера штрих-кодов в приложении Дия.