Начались выплаты "Нацкешбэка" за апрель: украинцев предупредили, что эти средства вскоре исчезнут

С пятницы, 3 июля, украинцы начнут получать выплаты в рамках программы "Национальный кэшбэк" за апрель. Их получат более 5 миллионов человек.

Что сообщили о Национальном кэшбэке

Вместе с ними поступит и кэшбэк за топливо, о чем сообщили в "Дии".

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Отмечается, что деньги, накопленные на карте "Национальный кэшбэк", следует использовать до 31 июля.

После этой даты неиспользованный остаток вернется в государственный бюджет,

– говорится в сообщении.

Украинцам напомнили, что потратить кэшбэк можно следующим образом:

оплатить коммунальные и почтовые услуги;

поддержать Силы обороны или благотворительные организации;

приобрести лекарства и продукты украинского производства;

купить книги украинского издательства.

В частности, апрельская выплата завершает первый этап программы. Если кэшбэк, накопленный до 30 апреля 2026 года, не был зачислен на карту, то получить его уже невозможно.

А с 1 мая начался новый этап программы. Поэтому накопления формируются заново.

Итак, украинцам следует поторопиться с тем, чтобы потратить выплаты. Проверить товар или найти магазины, где можно оплатить покупки с помощью Нацкешбека, можно на официальном сайте "Сделано в Украине".

Что еще известно о Нацкешбеке

Напомним, что ранее Национальный кэшбэк нужно было потратить только до 30 июня. Но правительство изменило условия программы.

Кэшбэк за май, июнь и последующие месяцы можно использовать до конца месяца, в котором будет приостановлено или отменено военное положение. Однако сделать это следует не позднее 30 апреля 2028 года.