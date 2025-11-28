Уже на подходе: украинцы вскоре получат Нацкешбек за сентябрь

Украинцы могут вскоре получить Национальный кэшбэк за сентябрь. Его выплатят более 3,8 миллиона человек.

Когда украинцы получат Нацкэшбек за сентябрь?

Граждане Украины получат более 598 миллионов гривен кэшбека, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.

Более 3,8 миллиона украинцев получат 598+ миллионов гривен кэшбека за покупку украинских товаров,

– говорится в сообщении.

Выплата за сентябрь окажутся на карточках украинцев в последние дни месяца – это 29 – 30 ноября.

Кэшбек можно потратить на такие товары и услуги:

коммунальные услуги; лекарства; книги; почтовые услуги; благотворительность.

Интересно! Ежемесячно в программу национального кэшбэка присоединяются новые производители украинских товаров, за покупку которых можно получить кэшбек. Сейчас это уже более 1870 компаний и около 400 тысяч товаров.

Закроют ли в будущем программу "Национальный кэшбек"?

В Минэкономики опровергли информацию о закрытии программы. Согласно словам ведомства, Нацкешбек работать в штатном режиме.

Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые бы предусматривали прекращение работы Национального кэшбека в 2026 году,

– отметили в сообщении.

Изменения, о которых писали медиа, касаются технического перераспределения средств. Но речь не идет о решении о сокращении финансирования или сворачивания программы вообще.

В случае каких-либо изменений украинцы проинформируют заблаговременно и в полном объеме.

Важно! Сейчас программа продолжается, все процессы работают в обычном режиме.

Что еще следует знать о Национальном кэшбеке?