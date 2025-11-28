Вже на підході: українці незабаром отримають Нацкешбек за вересень

Українці можуть незабаром отримати Національний кешбек за вересень. Його виплатять понад 3,8 мільйона особам.

Коли українці отримають Нацкешбек за вересень?

Громадяни України отримають понад 598 мільйонів гривень кешбеку, пише 24 Канал з посиланням на Дію.

Понад 3,8 мільйона українців отримають 598+ мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських товарів,

– йдеться у повідомленні.

Виплата за вересень опиняться на картках українців в останні дні місяця – це 29 – 30 листопада.

Кешбек можна витратити на такі товари та послуги:

комунальні послуги; ліки; книги; поштові послуги; благодійність.

Цікаво! Щомісяця до програми національного кешбеку долучаються нові виробники українських товарів, за купівлю яких можна отримати кешбек. Зараз це вже понад 1870 компаній і близько 400 тисяч товарів.

Чи закриють у майбутньому програму "Національний кешбек"?

У Мінекономіки спростували інформацію про закриття програми. Згідно зі слів відомства, Нацкешбек працювати у штатному режимі.

Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році,

– наголосили у повідомленні.

Зміни, про які писали медіа, стосуються технічного перерозподілу коштів. Але не йдеться про рішення щодо скорочення фінансування чи згортання програми взагалі.

У разі будь-яких змін українці проінформують завчасно та в повному обсязі.

Важливо! Наразі програма триває, всі процеси працюють у звичайному режимі.

Що ще слід знати про Національний кешбек?