Дополнительных 1038 гривен к пенсии: кому и какую справку подать в ПФУ, чтобы получить прибавку
- Одинокие пенсионеры могут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 1 038 гривен.
- Для оформления доплаты нужно иметь справку от врачебной комиссии, и другие документы, такие как паспорт и справка о составе семьи.
Некоторые пенсионеры могут получить ежемесячную доплату к пенсии в размере 1038 гривен. Так, нужно подать в ПФУ пакет документов с одной обязательной справкой. Именно этот документ определяет категрию пенсионеров для указанной поддержки от государства.
Кто из пенсионеров может получить надбавку к пенсии в 1 038 гривен?
О том, как государство предлагает увеличить ежемесячные выплаты для некоторых пенсионеров, говорится в Постановлении Кабмина.
С 1 марта 2026 года, когда состоялась индексация пенсий, многие люди убеждены, что больше никаких надбавок получить не могут. Но существуют также доплаты по возрасту для пенсионеров на 70, 75 и 80 лет. В частности оформить надбавку к пенсии могут одинокие пенсионеры.
Так, для одиноких лиц в возрасте старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе от посторонних людей – есть возможность получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 1 038 гривен.
Обратите внимание! Надбавка для одиноких пенсионеров составляет 40% от прожиточного минимум для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 2026 год показатель составляет 2 595 гривен, поэтому 40% от этой суммы составляют – 1 038 гривен.
В постановлении объясняют, что одинокими пенсионерами определяют тех людей, у кого нет трудоспособных детей и внуков, которые могли бы ухаживать за пенсионером и содержать его.
Так, при подаче документов на офрмлення выплаты, в ПФУ могут попросить справку о составе семьи, чтобы подтвердить основание для предоставления финансовой помощи.
То есть если единственный ребенок пенсионера имеет инвалидность или сама достигла пенсионного возраста, то она считается нетрудоспособной. Именно в таких случаях пенсионер может получать выплату, как одинокий. Но если у человека есть трудоспособные дети или внуки – надбавку оформить нельзя. В ситуации, когда родные за границей – выплату тоже не предоставят. Ведь дети и внуки трудоспособны, они лишь не проживают в Украине.
Какой документ обязателен для оформления выплат?
Чтобы подать документы в ПФУ на оформление доплаты, нужно иметь справку от врачебной комиссии. Так, именно врачи определяют, нужен ли человеку посторонний уход.
Сначала пенсионеру нужно обратиться к своему семейному врачу, который направит на медкомиссию. После обследования и выводов врачей – решение сформируют в специальную справку. Ее нужно подать с пакетом документов в Пенсионный фонд.
Обратите внимание! Справка является ключевым документом для рассмотрения заявления пенсионера.
В целом пакет документов для ПФУ на оформление доплаты 1 038 должен быть таким:
- заявление на оформление пособия;
- справка от медицинской комиссии;
- справка о составе семьи (по требованию);
- паспорт;
- идентификационный код.
Что еще известно о поддержке государства для пенсионеров?
В апреле 2026 года действует программа социальных выплат на 1,5 тысячи гривен для уязвимых категорий населения. По сообщению ПФУ преимущество при распределении выплат предоставили для пенсионеров-получателей:
- пенсий по возрасту;
- выплат по потере кормильца;
- выплат за выслугу лет;
- пенсий по инвалидности;
- государственной помощи (когда нет пенсии).
На такую помощь могут рассчитывать не только пенсионеры, но и малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи, отметила Юлия Свириденко.
Программа рассчитана поддержать тех, кто учитывая уровень доходов испытывает влияние роста мировых цен на топливо. A это влияет на стоимость жизненно необходимых продуктов и услуг,
– объяснила министр.
Также она акцентировала, что в случаях, когда человек относится к нескольким категориям получателей – деньги выплатят единовременно.
Что еще нужно знать о пенсиях в Украине в 2026 году?
Бывают ситуации, когда после индексации (перерасчета и повышения пенсии) выплаты наоборот уменьшают. Это законная процедура. Случаются такие случаи из-за неправильных коэффициентов зарплаты. Ведь вместо помесячной выплаты в период до июля 2000 года, ПФУ могли взять годовые показатели. Так, по новым правилам и новым перерасчетом предыдущий коэффициент был завышен, поэтому нынешняя выплата может стать меньше.
А вот в ситуациях, когда для оформления выплаты не хватает страхового стажа, есть вариант докупить его. Однако обязательно нужно учитывать индивидуальные факторы, например, возраст, а также уровень желаемой выплаты.