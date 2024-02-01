Пенсионеры, которые содержат детей, могут иметь прибавку к пенсии
Источник:ПФУ
Определенная категория пенсионеров может получать регулярную надбавку к основной выплате. Это происходит при условии, что человек не работает, не зарегистрирован как ФЛП и содержит детей в возрасте до 18 лет.
Надбавка на детей
Надбавка на детей выплачивается на каждого ребенка и назначается к различным видам пенсионных выплат, таких как по возрасту, по инвалидности и по выслуге лет.
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Для получения этой надбавки пенсионер должен предоставить документы, подтверждающие отсутствие других источников дохода, что может быть основой для исчисления единого взноса на социальное страхование:
- Трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц.
- Копию приказа (распоряжения) об увольнении с работы.
- Данные о застрахованном лице.
- Сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.
Если речь идет о случае трудоустройства, факт увольнения с работы должен быть подтвержден личным заявлением, указанной датой прекращения работы и обстоятельствами.
Кто может получить надбавку
Надбавка к пенсии на несовершеннолетних детей назначается только одному из родителей до того времени, пока ребенок не достигнет 18 лет.
Дети, которые являются лицами с инвалидностью с детства, или дети с инвалидностью, не имеют права на получение надбавки к пенсии.Заметьте! Те, кто получают эту надбавку, должны вовремя сообщать Пенсионный фонд Украины о своем трудовом трудоустройстве или занятости предпринимательской деятельностью. В случае невыполнения этой обязанности выплата надбавки к пенсии может быть прекращена
Как получить доплату
Для назначения надбавки нужно подать следующие документы:
- Заявление о назначении или перерасчете пенсии.
- Паспорт.
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
- Трудовую книжку или другие документы, которые подтверждают отсутствие работы и предпринимательской деятельности.
- Свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера.
- Справку с места жительства о пребывании на содержании или о совместном проживании с пенсионером.
- Справку от органа социальной защиты о том, что человек не получает пособие на ребенка.
Заявление и все необходимые документы можно подать:
- В личном кабинете на веб-портале ПФУ или лично.
- В территориальный сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства пенсионера.