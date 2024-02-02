Плюс тысяча к пенсии: кто может оформить себе прибавку

Некоторые пенсионеры могут получить почти тысячу гривен надбавки за то, что они дожили до определенного возраста. Однако дополнительно нужно соответствовать некоторым категориям.

Кто может получить надбавку

Пенсии в Украине зависят от различных факторов, в частности стажа, зарплаты, которую выплачивали во время работы, и возраста. В 2024 году правительство решило поднять соцгарантии для некоторых категорий лиц.

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Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, могут получить ежемесячную доплату в размере 944,4 гривны. Для этого надо соответствовать одной из категорий:

получают пенсию по возрасту,

проживают самостоятельно,

нуждаются в постоянном уходе.

Лицам, которые получают пенсию по инвалидности, такую выплату не назначают.

Чтобы подтвердить свои проблемы со здоровьем и получить помощь, нужно показать все необходимые медицинские документы.

Какие есть надбавки по возрасту

Пенсионеры, достигшие определенного возраста могут рассчитывать на ежемесячные надбавки от государства. Размер доплат такой: