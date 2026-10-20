Больше денег за стаж: надбавки к пенсиям могут измениться уже с 1 января

В следующем году часть украинцев пожилого возраста сможет рассчитывать на финансовый бонус. Лица, которые имеют большой стаж, начнут получать большую доплату к своим пенсиям.

Кому и на сколько увеличат выплаты в 2027 году

Повышение пенсий возможно благодаря заложенному в проекте Государственного бюджета росту прожиточного минимума.

Право на такой финансовый бонус имеют те украинцы, чей официальный стаж превышает установленные государством нормы.

Если человек вышел на заслуженный отдых после октября 2011 года, то этот порог составляет более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Для тех, кому пенсию назначили раньше, требования другие: 25 лет для мужчин и 20 для женщин.

То есть за каждый полный год "лишнего" стажа государство добавляет 1% от размера пенсии, но эта сумма привязана к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц и не может превышать 1% от его уровня.

Правительственный проект бюджета на 2027 год предлагает повысить этот показатель до 2 878 гривен.

Для тех, кто продолжает работать на пенсии, действует правило: даже если прожиточный минимум растет, доплату за стаж замораживают на том уровне, который действовал на момент назначения выплат. Перерасчет с учетом новых, более высоких показателей проведут только после вашего официального увольнения с работы.

Обратите внимание! Государственный бюджет еще не утвержден Верховной Радой. Поэтому указанные выше изменения еще не вступили в силу.

Напомним, что в текущем году показатель " прожиточного минимума " на одного человека составляет 3 209 гривен. А для лиц, утративших трудоспособность, – до 2 595 гривен.