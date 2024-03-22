Надбавка в 600 гривен к пенсии: кто может получить

Некоторые пенсионеры смогут получить ежемесячную надбавку к пенсии в размере почти 600 гривен. Ее назначат автоматически с наступлением определенного возраста.

Кто может получить пенсию

Почти все пенсионеры по достижении определенного возраста могут рассчитывать на ежемесячную прибавку к пенсии. Ее размер составляет:

Читайте также Мартовская индексация касается не только пенсий: о каких еще выплатах идет речь

в 70 лет – 300 гривен;

от 75 до 80 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Чтобы получить такую надбавку, не нужно обращаться в ПФУ, ее назначат автоматически.

Кто может выйти на пенсию досрочно

Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.

Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матери детей с инвалидностью.

Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.

Жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.

Ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или лица, выполнявшие интернациональный долг.

Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья.

Лица, которые работали в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.

Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.

Если выплаты лица превышают 10 340,35 гривны, то надбавки их начислять не будут.