Надбавка в 600 гривен к пенсии: кто может получить
22 марта 2024, 16:15Читати новину українською
Некоторые пенсионеры смогут получить ежемесячную надбавку к пенсии в размере почти 600 гривен. Ее назначат автоматически с наступлением определенного возраста.
Кто может получить пенсию
Почти все пенсионеры по достижении определенного возраста могут рассчитывать на ежемесячную прибавку к пенсии. Ее размер составляет:
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- в 70 лет – 300 гривен;
- от 75 до 80 лет – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
Чтобы получить такую надбавку, не нужно обращаться в ПФУ, ее назначат автоматически.Заметьте! Если выплаты лица превышают 10 340,35 гривны, то надбавки их начислять не будут.
Кто может выйти на пенсию досрочно
- Люди с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет до достижения пенсионного возраста мужчинам и за 15 лет – женщинам.
- Женщины, которые родили 5 или более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матери детей с инвалидностью.
- Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.
- Жены или мужья военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, погибших, при условии, что они не женились повторно.
- Ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы или лица, выполнявшие интернациональный долг.
- Лица предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья.
- Лица, которые работали в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.
- Люди, страдающие редкими заболеваниями, в частности гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.