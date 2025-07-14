Как пенсионерам 70+ лет получить прибавку к пенсии

Некоторые категории пенсионеров имеют право на возрастную прибавку к пенсии от 300 до 570 гривен. Эта возможность доступна украинцам после 70 лет.

Какие доплаты доступны пенсионерам?

С 70 лет украинцы на пенсии могут получать ежемесячную надбавку, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера, поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста:

70 лет – 300 гривен;

– 300 гривен; 75 лет – 456 гривен;

– 456 гривен; 80 лет – 570 гривен.

Единственное условие – пенсия, меньше 10 340 гривен. Это размер средней заработной платы в Украине, который применяется для исчисления пенсии за 2020 год, поскольку именно с этого года была установлена данная доплата.

Важно! Люди в возрасте от 70 до 74 лет уже получают доплату в размере до 300 гривен. Поэтому по достижении 75 лет сумма фактического увеличения составляет 156 гривен и не добавляется (456-300=156).

Доплата к пенсии после 90 лет

Деньги могут получать старожилы Каневской общины на Черкасщине. Размер ежемесячной стипендии для тех, кому исполнилось 100 и более лет, составляет 1 000 гривен. Вместе с тем, в Каневской общине выплачивается стипендия в размере 1 000 гривен и участникам боевых действий, достигшим 90 и более лет.

Ранее в порядке выплаты стипендии для 100-летних жителей нашей общины было предложение, что она присваивается только тем, кому не предусмотрена выплата других стипендий. Поэтому, человек даже достигнув века мог претендовать только на 1 000 гривен.

Сейчас пожилые люди (участники боевых действий) достигнув 90-летия будут получать 1 000 гривен ежемесячной стипендии, а отметив 100-летний юбилей – 2 000 гривен.