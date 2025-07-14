Как пенсионерам 70+ лет получить прибавку к пенсии
- Пенсионеры в Украине в возрасте от 70 лет могут получать ежемесячные надбавки к пенсии в зависимости от возраста: 300 грн в 70 лет, 456 грн в 75 лет, 570 грн в 80 лет, при условии, что пенсия меньше 10 340 грн.
- Условия начисления предусматривают, что после достижения 75 лет фактическое увеличение надбавки составляет 156 грн, поскольку 300 грн уже получаются с 70 лет.
Некоторые категории пенсионеров имеют право на возрастную прибавку к пенсии от 300 до 570 гривен. Эта возможность доступна украинцам после 70 лет.
Какие доплаты доступны пенсионерам?
С 70 лет украинцы на пенсии могут получать ежемесячную надбавку, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Размер ежемесячной компенсационной доплаты зависит от возраста пенсионера, поэтому доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста:
- 70 лет – 300 гривен;
- 75 лет – 456 гривен;
- 80 лет – 570 гривен.
Единственное условие – пенсия, меньше 10 340 гривен. Это размер средней заработной платы в Украине, который применяется для исчисления пенсии за 2020 год, поскольку именно с этого года была установлена данная доплата.
Важно! Люди в возрасте от 70 до 74 лет уже получают доплату в размере до 300 гривен. Поэтому по достижении 75 лет сумма фактического увеличения составляет 156 гривен и не добавляется (456-300=156).
Доплата к пенсии после 90 лет
Деньги могут получать старожилы Каневской общины на Черкасщине. Размер ежемесячной стипендии для тех, кому исполнилось 100 и более лет, составляет 1 000 гривен. Вместе с тем, в Каневской общине выплачивается стипендия в размере 1 000 гривен и участникам боевых действий, достигшим 90 и более лет.
Ранее в порядке выплаты стипендии для 100-летних жителей нашей общины было предложение, что она присваивается только тем, кому не предусмотрена выплата других стипендий. Поэтому, человек даже достигнув века мог претендовать только на 1 000 гривен.
Сейчас пожилые люди (участники боевых действий) достигнув 90-летия будут получать 1 000 гривен ежемесячной стипендии, а отметив 100-летний юбилей – 2 000 гривен.