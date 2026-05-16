Пенсионерам доступна новая надбавка: кто получит 1 300 гривен

Часть украинских пенсионеров может получать дополнительную ежемесячную доплату в размере около 1 300 гривен. Такая надбавка предусмотрена для отдельных категорий граждан и зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Кто из пенсионеров может получать новую ежемесячную доплату?

Для части военных пенсионеров в Украине предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата в размере почти 1 300 гривен. Надбавку могут оформить неработающие пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, напоминает Пенсионный фонд.

На первый взгляд эта надбавка выглядит как обычная социальная выплата. Однако фактически она стала частью более широкой системы поддержки семей военных, где одна пенсия часто остается основным источником дохода для нескольких людей одновременно

Справочно: Порядок начисления таких надбавок регулируется законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Именно этот документ определяет условия назначения военных пенсий и дополнительных выплат

Почему эта надбавка становится все более важной?

После начала полномасштабной войны нагрузка на систему социальной защиты военных и ветеранов существенно возросла. Вместе с этим увеличивается и количество семей, где на содержании военного пенсионера находятся пожилые родители, люди с инвалидностью или другие нетрудоспособные члены семьи.

Именно поэтому надбавка выполняет не только социальную, но и компенсационную функцию. Государство фактически признает, что базовой пенсии часто недостаточно для содержания нескольких человек в условиях постоянного роста расходов на лекарства, коммунальные услуги и продукты.

Обратите внимание! Особенно это заметно на фоне инфляции. Даже относительно небольшая доплата в почти 1 300 гривен для многих семей превращается в средства, которые покрывают часть расходов на медикаменты или оплату коммунальных услуг.

Кто имеет право на выплату?

Надбавку могут получать неработающие военные пенсионеры рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной службы.

Выплата начисляется:

к пенсии за выслугу лет;

к пенсии по инвалидности.

Ключевым условием является наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи. При этом сам пенсионер не должен работать или получать другой доход.

Справочно! Система надбавок построена таким образом, чтобы поддерживать именно те домохозяйства, где финансовая нагрузка является наибольшей.

Увеличился ли размер доплаты в 2026 году?

Сумма надбавки привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель вырос до 2 595 гривен. Поскольку доплата составляет 50% от прожиточного минимума, сейчас ее размер достигает около 1 297 гривен на каждого нетрудоспособного члена семьи.

Такая система позволяет автоматически пересматривать размеры помощи вместе с изменением социальных стандартов. В то же время эксперты обращают внимание, что реальная покупательная способность таких выплат часто снижается быстрее из-за инфляции.

Почему многие люди не получают эти средства?

Одна из главных проблем украинской системы соцвыплат заключается в том, что такая часть надбавок не назначается автоматически. Это значит, что человек должен самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить право на помощь.

Из-за сложности правил и большого количества документов часть пенсионеров даже не знает о возможности оформления доплаты. Другие откладывают обращение из-за бюрократических трудностей или отсутствия отдельных справок.

Фактически это создает ситуацию, когда государство формально гарантирует поддержку, но часть людей не может воспользоваться ею в полной мере.

Как оформить надбавку?

Для получения доплаты необходимо подать заявление в Пенсионный фонд лично или через электронный портал ПФУ.

Среди основных документов:

паспорт;

идентификационный код;

документы о родственных связях;

подтверждение пребывания членов семьи на иждивении;

справки о совместном проживании;

подтверждение отсутствия работы или иного дохода.

На практике именно сбор документов часто становится самым сложным этапом оформления помощи, особенно для пожилых людей или семей, которые из-за войны потеряли часть архивов или документов.

