Хто з пенсіонерів може отримувати нову щомісячну доплату?

Для частини військових пенсіонерів в Україні передбачена додаткова щомісячна виплата у розмірі майже 1 300 гривень. Надбавку можуть оформити непрацюючі пенсіонери, на утриманні яких перебувають непрацездатні члени родини, нагадує Пенсійний фонд.

На перший погляд ця надбавка виглядає як звичайна соціальна виплата. Однак фактично вона стала частиною ширшої системи підтримки сімей військових, де одна пенсія часто залишається основним джерелом доходу для кількох людей одночасно

Довідково: Порядок нарахування таких надбавок регулюється законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Саме цей документ визначає умови призначення військових пенсій і додаткових виплат

Чому ця надбавка стає дедалі важливішою?

Після початку повномасштабної війни навантаження на систему соціального захисту військових та ветеранів суттєво зросло. Разом із цим збільшується і кількість родин, де на утриманні військового пенсіонера перебувають літні батьки, люди з інвалідністю або інші непрацездатні члени сім’ї.

Саме тому надбавка виконує не лише соціальну, а й компенсаційну функцію. Держава фактично визнає, що базової пенсії часто недостатньо для утримання кількох людей в умовах постійного зростання витрат на ліки, комунальні послуги та продукти.

Зверніть увагу! Особливо це помітно на тлі інфляції. Навіть відносно невелика доплата у майже 1 300 гривень для багатьох родин перетворюється на кошти, які покривають частину витрат на медикаменти або оплату комунальних послуг.

Хто має право на виплату?

Надбавку можуть отримувати непрацюючі військові пенсіонери рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, окрім строкової служби.

Виплата нараховується:

до пенсії за вислугу років;

до пенсії по інвалідності.

Ключовою умовою є наявність на утриманні непрацездатних членів родини. При цьому сам пенсіонер не повинен працювати або отримувати інший дохід.

Довідково! Система надбавок побудована таким чином, щоб підтримувати саме ті домогосподарства, де фінансове навантаження є найбільшим.

Чи збільшився розмір доплати у 2026 році?

Сума надбавки прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник зріс до 2 595 гривень. Оскільки доплата становить 50% від прожиткового мінімуму, зараз її розмір сягає близько 1 297 гривень на кожного непрацездатного члена родини.

Така система дозволяє автоматично переглядати розміри допомоги разом зі зміною соціальних стандартів. Водночас експерти звертають увагу, що реальна купівельна спроможність таких виплат часто знижується швидше через інфляцію.

Чому багато людей не отримують ці кошти?

Одна з головних проблем української системи соцвиплат полягає у тому, що така частина надбавок не призначається автоматично. Це значить, що людина повинна самостійно звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити право на допомогу.

Через складність правил і велику кількість документів частина пенсіонерів навіть не знає про можливість оформлення доплати. Інші відкладають звернення через бюрократичні труднощі або відсутність окремих довідок.

Фактично це створює ситуацію, коли держава формально гарантує підтримку, але частина людей не може скористатися нею повною мірою.

Як оформити надбавку?

Для отримання доплати необхідно подати заяву до Пенсійного фонду особисто або через електронний портал ПФУ.

Серед основних документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про родинні зв’язки;

підтвердження перебування членів сім’ї на утриманні;

довідки про спільне проживання;

підтвердження відсутності роботи чи іншого доходу.

На практиці саме збір документів часто стає найскладнішим етапом оформлення допомоги, особливо для літніх людей або родин, які через війну втратили частину архівів чи документів.

