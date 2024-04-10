Доплата почти 1 тысяча гривен: кому из пенсионеров она доступна
Источник:ПФУ
Украинские пенсионеры могут получить доплату к пенсии. Некоторые из этих надбавок назначаются автоматически, для других нужно обращаться в индивидуальном порядке.
Как получить надбавку по состоянию здоровья
Эта выплата назначается в индивидуальном порядке. Доплата предоставляется, только в том случае, если пенсионер соответствует определенным критериям.
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Лицо должно:
- быть старше 80 лет;
- проживать самостоятельно;
- нуждаться в уходе от посторонних лиц по состоянию здоровья;
- получать пенсию по возрасту.
Сейчас размер этой надбавки – 944 гривны. Такая доплата рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, если растет это значение, увеличивается и надбавка.Обратите внимание! Для оформления такой доплаты, лицо должно предоставить ПФУ подтверждающие документы о соответствующем состоянии здоровья.
Какая надбавка предоставляется по возрасту
Такая доплата назначается пенсионеру автоматически в месяц, когда он достигает определенного возраста. Главным условием является то, что размер ежемесячной пенсии лица меньше чем 10 340,35 гривны.
Сейчас надбавка по возрасту такова:
- лица от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.