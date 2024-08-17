Надбавка для пенсионеров старше 70: кто сможет получить ее в сентябре

Украинские пенсионеры могут увеличить свои выплаты, благодаря специальным надбавкам. Некоторые из этих доплат назначаются автоматически, за определенными нужно обращаться лично.

Кому будет предоставляться такая надбавка

Пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку по возрасту. Она назначается автоматически и добавляется к основному размеру пенсии в месяц, когда пенсионер достигает определенной возрастной границы.

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Условия для получения этой надбавки такие:

пенсионер получает пенсию по возрасту;

общая пенсионная выплата лица не превышает 10 340,35 гривны.

Со временем такая надбавка растет. Сейчас ее размер таков:

пенсионерам от 70 до 74 лет включительно предоставляется надбавка в размере 300 гривен;

для лиц от 75 до 79 лет включительно надбавка возрастает до 456 гривен;

граждане старше 80 лет получают уже 570 гривен.

Надбавка по возрасту не суммируется. То есть в 78 лет пенсионер получает 456 гривен, а не 756 гривен.