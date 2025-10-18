Украинцы могут получить доплаты к пенсии, если их страховой стаж превышает норму. Благодаря этому некоторые из них могут рассчитывать на 700 гривен дополнительно.

Кто сможет получить почти 700 гривен надбавки за стаж?

Часть украинцев имеет стажа больше, чем нужно для оформления пенсии. Для них государство предусмотрело доплаты за сверхнормативный стаж, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Интересно Согласно данным ПФУ: более половины пенсионеров получают выплаты до 5 тысяч гривен

Размер выплаты определяется по формуле: за каждый дополнительный год стажа начисляется 1% от размера пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.

При этом, следует заметить, что:

Если пенсия оформлена до октября 2011 года, то сверхурочным считается стаж более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.

Если пенсия оформлена после октября 2011 года, то сверхурочный стаж – это более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Например! В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 361 гривну, поэтому пенсионеры с 30 годами страхового стажа и пенсией сверх минимальной получают доплату 708 гривен. Соответственно: 2 361 гривна × 30% = 708 гривен, то есть по 23,61 гривны за каждый год избыточного стажа.

Какие минимальные требования для страхового стажа в Украине?

Право на пенсию в Украине определяется законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" где четко прописаны требования к страховому стажу.

Ежегодно эти нормы обновляются, а в 2025 году для оформления пенсии по возрасту украинцы должны иметь на один год больше стажа, чем раньше:

в 60 лет нужно минимум 32 года стажа;

в 63 года уже от 22 лет стажа;

в 65 лет достаточно 15 лет стажа.

Из-за повышения требований часть граждан не сможет оформить пенсию вовремя. Для таких случаев предусмотрена возможность докупить необходимые годы страхового стажа.

Что еще известно о пенсии в Украине: коротко о главном

В октябре 2025 года более трети украинских пенсионеров получают менее 4 000 гривен в месяц, что значительно больше, чем в прошлом году.

Средняя пенсия в Украине выросла до 6 436,8 гривны, а работающие пенсионеры получают в среднем 7 069,4 гривны, что на 13% больше, чем в 2024 году.

Программа ChatGPT сказала: В октябре 2025 года более трети украинских пенсионеров получают меньше 4 000 гривен в месяц, что значительно больше, чем в прошлом году.

Средняя пенсия в Украине выросла до 6 436,8 гривны, а работающие пенсионеры получают в среднем 7 069,4 гривны- это на 13% больше, чем в 2024 году.

Программа ChatGPT сказала: В октябре 2025 года более трети украинских пенсионеров получают меньше 4 000 гривен в месяц, что значительно больше, чем в прошлом году.

Средняя пенсия в Украине выросла до 6 436,8 гривны, а работающие пенсионеры получают в среднем 7 069,4 гривны- это на 13% больше, чем в 2024 году

Программа ChatGPT сказала: В октябре 2025 года более трети украинских пенсионеров получают меньше 4 000 гривен в месяц, что значительно больше, чем в прошлом году.

Средняя пенсия в Украине выросла до 6 436,8 гривны, а работающие пенсионеры получают в среднем 7 069,4 гривны- это на 13% больше, чем в 2024 году.