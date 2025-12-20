Укр Рус
Сумма надбавки к пенсии вас поразит: сколько государство платит за уход
20 декабря, 19:31
Сумма надбавки к пенсии вас поразит: сколько государство платит за уход

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Надбавка к пенсии за уход в Украине составляет всего 50 гривен за уход в Украине составляет всего 50 гривен и на нее могут рассчитывать лица с инвалидностью и одинокие пенсионеры, которые нуждаются в постороннем уходе.
  • Для получения компенсации родственникам, которые ухаживают за такими пенсионерами, необходимо иметь медицинское заключение о необходимости помощи и подать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины.

Пенсионная надбавка за уход в Украине до сих пор предусмотрена, но ее размер удивит, ведь он совсем небольшой. Какие категории пенсионеров могут на нее рассчитывать и как правильно оформить выплаты, чтобы не потерять право на надбавку, читайте далее.

Какая сумма надбавки к пенсии за уход?

Надбавка к пенсии за уход в Украине до сих пор предусмотрена, однако ее размер удивит. Она составляет всего 50 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина № 654.

Получить ее смогут в 2026 году:

  • лица с инвалидностью I группы;
  • одинокие лица с инвалидностью II группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста;
  • одинокие лица с инвалидностью III группы, достигшие пенсионного возраста;
  • одинокие пенсионеры по возрасту или за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию по законам Украины о государственном пенсионном страховании или о пенсионном обеспечении бывших военных.

Обратите внимание! Надбавка не начисляется тем, кто уже получает государственную социальную помощь на уход в соответствии с законом о социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию.

Какая есть государственная социальная помощь на уход?

Компенсацию могут получить члены семьи пенсионеров, которые нуждаются в постоянной опеке. Для этого обязательно нужен медицинское заключение, подтверждающее необходимость посторонней помощи, отмечают в Кабинете Министров Украины.

Родственник, который претендует на компенсацию, должен проживать вместе с пенсионером и вести совместное хозяйство. Подать заявку можно в любом отделении Пенсионного фонда Украины, предоставив паспорт, идентификационный код, справку о доходах и медицинское подтверждение потребности в уходе.

Какая еще есть выплата для пенсионеров к пенсии?

  • Помощь в размере 6 500 гривен в 2025 – 2026 годах предусмотрена для наиболее уязвимых категорий населения и оказывает дополнительную финансовую поддержку тем, кто в ней нуждается.

  • По информации Пенсионного фонда Украины, воспользоваться этой помощью могут одинокие пенсионеры, которые успели подать обращение до 17 декабря текущего года.

  • При этом размер их пенсии не должен превышать четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных, учитывая надбавку на уход, которая составляет 50 гривен.