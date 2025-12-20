Сумма надбавки к пенсии вас поразит: сколько государство платит за уход

Пенсионная надбавка за уход в Украине до сих пор предусмотрена, но ее размер удивит, ведь он совсем небольшой. Какие категории пенсионеров могут на нее рассчитывать и как правильно оформить выплаты, чтобы не потерять право на надбавку, читайте далее.

Какая сумма надбавки к пенсии за уход?

Надбавка к пенсии за уход в Украине до сих пор предусмотрена, однако ее размер удивит. Она составляет всего 50 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина № 654.

Получить ее смогут в 2026 году:

лица с инвалидностью I группы;

одинокие лица с инвалидностью II группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста;

одинокие лица с инвалидностью III группы, достигшие пенсионного возраста;

одинокие пенсионеры по возрасту или за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и получают пенсию по законам Украины о государственном пенсионном страховании или о пенсионном обеспечении бывших военных.

Обратите внимание! Надбавка не начисляется тем, кто уже получает государственную социальную помощь на уход в соответствии с законом о социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию.

Какая есть государственная социальная помощь на уход?

Компенсацию могут получить члены семьи пенсионеров, которые нуждаются в постоянной опеке. Для этого обязательно нужен медицинское заключение, подтверждающее необходимость посторонней помощи, отмечают в Кабинете Министров Украины.

Родственник, который претендует на компенсацию, должен проживать вместе с пенсионером и вести совместное хозяйство. Подать заявку можно в любом отделении Пенсионного фонда Украины, предоставив паспорт, идентификационный код, справку о доходах и медицинское подтверждение потребности в уходе.

Какая еще есть выплата для пенсионеров к пенсии?