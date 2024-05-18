В мае повышений не будет: почему работающие пенсионеры не получили свои надбавки

В апреле начался перерасчет выплат работающих пенсионеров. Однако, надбавки за новоприобретенный стаж поступят значительно позже.

Почему происходит задержка

Перерасчет будет происходить после того, как все предоставят отчеты по уплате ЕСВ за I квартал 2024 года. Конечный срок подачи – 10 мая. То есть, надбавка за стаж будет начислена пенсионерам уже в июне.

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С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения / предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Если пенсионер вышел на пенсию по выслуге лет, он также может получить такую надбавку. Главным условием является то, что лицо достигло пенсионного возраста.

Кому повысили пенсии в мае

Сейчас надбавка за каждый год дополнительного стажа составляет

Пенсионеры старше 70 лет получили надбавку по возрасту в мае. Эта доплата начисляется, если пенсионная выплата лица менее 10 340,35 гривны.

Надбавка по возрасту автоматически добавляется к основному размеру пенсии, в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста. По состоянию на теперь, возрастная доплата такова: