Доплата почти 600 гривен: кто из пенсионеров ее может получить
Источник:ПФУ
Украинские пенсионеры могут увеличить свою пенсию, благодаря надбавкам. Некоторые из этих доплат начисляются автоматически, другие же назначаются индивидуально.
Кто из пенсионеров получит мартовскую доплату в марте
Пенсионеры могут получить специальную доплату к пенсии. Единственным условием является достижение определенного возраста гражданином.
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Сумма этой надбавки такова:
- граждане от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно имеют 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Такая надбавка назначается автоматически и предоставляется в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста. Исключение составляют случаи, когда пенсия начислена до дня рождения лица.Обратите внимание! Возрастная доплата предоставляется только в случае, если ежемесячная пенсия лица меньше 10 340,35 гривны.
У кого еще вырастут пенсии в марте
С 1 марта началась масштабная пенсионная индексация. Благодаря ей вырастут выплаты более 10 миллионов пенсионеров.
Минимальный размер повышения составляет 100 гривен, максимальный – около 1 500 гривен. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в среднем пенсии украинцев выросли на 322 гривен.
Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%.