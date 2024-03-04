Только с 70 лет: какие доплаты к пенсии гарантированно получат украинцы

После достижения определенного возраста, пенсионеры могут получать ежемесячные надбавки к выплатам. Однако есть определенные условия, которые могут стать помехой.

Какие доплаты можно получить

Речь идет о компенсационной выплате для пенсионеров. Ее назначают в три этапа – 70, 75 и 80 лет.

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Такая ежемесячная доплата к пенсии составляет:

в 70 лет – 300 гривен;

в 75 лет – 456 гривен;

в 80 лет – 570 гривен.

Эти надбавки не суммируются между собой. То есть, если в 70 лет вы получали дополнительные 300 гривен, то в 75 лет, сумма возрастет на 156 гривен, а не 456 соответственно.

Однако важным моментом является то, что такие надбавки назначают только тем пенсионерам, которые получают выплаты не выше 10 340,35 гривны в месяце.

Кому проиндексировали выплаты в марте

В течение мартовской индексации выплаты выросли у почти 10 миллионов украинцев. Показатели сложились следующие:

минимальное повышение – 100 гривен;

максимальное повышение – 1 500 гривен;

среднее повышение – 322 гривен;

средняя пенсия по Украине теперь – 5 717 гривен.

В Минсоцполитики назвали категории лиц, которым пересчитали пенсию в марте: