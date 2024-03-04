Які доплати можна отримати
Мовиться про компенсаційну виплату для пенсіонерів. Її призначають у три етапи – 70, 75 та 80 років.
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Така щомісячна доплата до пенсії становить:
- у 70 років – 300 гривень;
- у 75 років – 456 гривень;
- у 80 років – 570 гривень.
Проте важливим моментом є те, що такі надбавки призначають лише тим пенсіонерам, які отримують виплати не вищі 10 340,35 гривні на місяці.
Кому проіндексували виплати у березні
Протягом березневої індексації виплати зросли у майже 10 мільйонів українців. Показники склалися такі:
- мінімальне підвищення – 100 гривень;
- максимальне підвищення – 1 500 гривень;
- середнє підвищення – 322 гривень;
- середня пенсія по Україні тепер – 5 717 гривень.
У Мінсоцполітики назвали категорії осіб, яким перерахували пенсію у березні:
- 9,5 мільйона непрацюючих пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах;
- 596 тисяч пенсіонерів силових відомств;
- 97,8 тисячі осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, або внаслідок ЧАЕС.