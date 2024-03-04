Які доплати можна отримати

Мовиться про компенсаційну виплату для пенсіонерів. Її призначають у три етапи – 70, 75 та 80 років.

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Така щомісячна доплата до пенсії становить:

у 70 років – 300 гривень;

у 75 років – 456 гривень;

у 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Ці надбавки не сумуються між собою. Тобто, якщо у 70 років ви отримували додаткові 300 гривень, то у 75 років, сума зросте на 156 гривень, а не 456 відповідно.

Проте важливим моментом є те, що такі надбавки призначають лише тим пенсіонерам, які отримують виплати не вищі 10 340,35 гривні на місяці.

Кому проіндексували виплати у березні

Протягом березневої індексації виплати зросли у майже 10 мільйонів українців. Показники склалися такі:

мінімальне підвищення – 100 гривень;

максимальне підвищення – 1 500 гривень;

середнє підвищення – 322 гривень;

середня пенсія по Україні тепер – 5 717 гривень.

У Мінсоцполітики назвали категорії осіб, яким перерахували пенсію у березні: