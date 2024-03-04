Какие доплаты можно получить
Речь идет о компенсационной выплате для пенсионеров. Ее назначают в три этапа – 70, 75 и 80 лет.
Читайте также Пенсионерам стоит ждать повышения: индексация пенсий стартовала
Такая ежемесячная доплата к пенсии составляет:
- в 70 лет – 300 гривен;
- в 75 лет – 456 гривен;
- в 80 лет – 570 гривен.
Однако важным моментом является то, что такие надбавки назначают только тем пенсионерам, которые получают выплаты не выше 10 340,35 гривны в месяце.
Кому проиндексировали выплаты в марте
В течение мартовской индексации выплаты выросли у почти 10 миллионов украинцев. Показатели сложились следующие:
- минимальное повышение – 100 гривен;
- максимальное повышение – 1 500 гривен;
- среднее повышение – 322 гривен;
- средняя пенсия по Украине теперь – 5 717 гривен.
В Минсоцполитики назвали категории лиц, которым пересчитали пенсию в марте:
- 9,5 миллиона неработающих пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;
- 596 тысяч пенсионеров силовых ведомств;
- 97,8 тысячи человек, которые получают пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, или вследствие ЧАЭС.